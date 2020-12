Tecnico Eibar, prossimo avversario Real Sociedad: “Meritavano di vincere col Napoli, sono la miglior squadra della Liga”

Non va giù in Spagna il secondo posto della Real Sociedad nel girone infuocato di Europa League del Napoli. Il tecnico dell’Eibar, José Luis Mendilibar, prossimo avversario dei baschi, è tornato a parlare della sfida tra le contendenti al primo posto di giovedì, spendendo grandi parole d’elogio per gli spagnoli:

“Attualmente la Real Sociedad è prima il Liga meritatamente, sono i migliori, ma venderemo cara la pelle per non perdere. Speriamo che siano affaticati dopo la grande prova di giovedì in l’Europa League, dove hanno ottenuto un risultato molto buono ma che poteva essere migliore. Meritavano di vincere col Napoli, è vero che hanno comunque passato il turno, ma fisicamente è stato un grosso dispendio e lo avvertiranno. Loro giocano un bel calcio, è una squadra forte, di ritmo, giocano da dietro ma sanno anche giocare lungo con gli attaccanti, ti allargano per poi giocare tra le linee o il contrario”.