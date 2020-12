Secondo quanto riportato da Sky, Napoli e Sampdoria oltre a sfidarsi in campionato avranno occasione di parlare anche di calciomercato. I blucerchiati infatti avrebbero messo nel mirino Fernando Llorente, mai utilizzato dagli azzurri in questa stagione. Il club di Ferrero sarebbe intenzionato a proporre sei mesi di contratto, con il Napoli che potrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio.

Intanto il centravanti spagnolo non avrebbe ancora espresso una preferenza in particolare per il suo futuro, ma resta in attesa che il suo entourage capisca la fattibilità dell’affare ADL-Ferrero, che potrebbe decollare con un’offerta di un anno e mezzo di contratto. Ma sull’ex Juve ci sarebbero anche altri due club di Serie A, ossia Fiorentina e Benevento, entrambe alla ricerca di una punta e che già avevano fatto un tentativo per Llorente nella scorsa sessione di calciomercato. di un anno e mezzo