Serie A – L’Udinese batte il Torino dopo un secondo tempo ricco di emozioni

Termina 2-3 il terzo anticipo dell’11esima giornata di Serie A tra Torino e Udinese. Dopo un primo tempo horror da parte dei granata, seguito dalla rete dello 0-2 ad inizio ripresa di De Paul, la partita si è accesa e in 3 minuti sono arrivati 3 gol. Dal 66′ al 69′ la squadra di Giampaolo è riuscita a pareggiare grazie alle reti di Belotti e Bonazzoli, ma poi i friulani hanno rimesso la testa avanti con Nestorovski. L’ultimo sussulto dei padroni di casa è una clamorosa traversa su punizione di Rodriguez. Alla fine i 3 punti vanno agli ospiti che si portano al 10′ posto in classifica, mentre il Toro resta fermo a quota 6 in penultima posizione.