Sampdoria, Adrien Silva carica i suoi: “Serve massima concentrazione, ci aspetta un match durissimo…”

Buona partenza in campionato, ma poi una striscia negativa culminata nella sconfitta dal Milan nell’ultimo turno, con la Sampdoria che in questa stagione sta vivendo momenti di alti e bassi in campionato. L’ultima vittoria è datata 24 ottobre, giorno dell’impresa contro l’Atalanta di Gasperini, battuta per 3 reti a 1. Domani i blucerchiati saranno impegnati in match difficile come quello dello stadio Maradona contro il Napoli;

Adrien Silva, esperto centrocampista dei doriani, ha cercato di caricare i suoi in vista del match di domani attraverso il suo profilo Instagram:

“Massima concentrazione in allenamento pensando alla partita importante che ci aspetta questo weekend..”.