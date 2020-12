Ranieri: “Provai a convincere Maradona a tornare a Napoli. Domani dobbiamo essere compatti”

Domani pomeriggio la Sampdoria scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli di Gennaro Gattuso, nella prima di quattro gare in due settimane. Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita Claudio Ranieri ha parlato così della gara di domani e del Napoli:

“Stadio Maradona? È stato bello vedere come il Comune, il Sindaco, l’opinione pubblica e tutti quanti abbiano deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona. È stato un campione a livello mondiale e ha reincarnato l’anima di Napoli. Ha dato vita a tutto un popolo, per cui credo che sia molto bello questo”.

“Un ricordo di Maradona? Il primo anno che andai a Napoli provai con l’aiuto di Ciro Ferrara a convincerlo a tornare. Parlammo due volte quando stavamo in ritiro ma lui era convinto della sua decisione di non tornare. Mi dispiacque molto perché avrei voluto allenare un giocatore come lui“.

“Che Napoli mi aspetto? Hanno perso una partita a tavolino con la Juventus, e poi con Sassuolo e Milan. Affronteremo una squadra compatta che ha delle buone geometrie e il carattere di Rino Gattuso. Dovremo scendere in campo con determinazione, passione e spirito di sacrificio perché abbiamo bisogno di punti. Il Napoli ha velocità di esecuzione, sono rapidi e veloci con alta qualità. Noi dovremmo essere attenti e compatti in ogni situazione”.