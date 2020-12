Rai – Napoli-Sampdoria: Gattuso torna al 4-3-3, riposa Zielinski

Alla vigilia di Napoli-Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Ciro Venerato. Il giornalista della Rai, ha parlato della probabile formazione che Gattuso schiererà nella gara di domani contro la Sampdoria. Turno di riposo per Piotr Zielinski dopo le grandi prestazioni a Crotone e in Europa League, per questo il tecnico tornerà al 4-3-3. Riposerà anche Fabian Ruiz, mentre Mertens dovrebbe essere confermato centravanti. In porta dovrebbe tornare Meret mentre in difesa rientrerà Manolas al centro. Confermati i terzini.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne