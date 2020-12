L’ex attaccante Bucchi: “Milan convinto della sua forza. Lotta a 4 per lo scudetto”

In esclusiva per Tuttomercatoweb ha rilasciato alcune dichiarazioni l’ex giocatore azzurro Cristian Bucchi, che ha espresso la sua opinione sul campionato di Serie A.

“Il Milan sta avendo una continuità pazzesca, è una certezza. Nonostante la mancanza di Ibra, ha fatto bene. Tutti credevano che la squadra si basasse solo sullo svedese, Donnarumma e Kjaer. Invece i rossoneri hanno vinto anche in loro assenza. Questa squadra è convinta di giocare un ottimo calcio, quindi può pensare allo Scudetto”.

“Per la lotta al titolo vedo una corsa a quattro. La Juve ha un organico top e la storia recente la candida sempre in cima. L’Inter, per mercato e per esperienza se la gioca, soprattutto dopo l’eliminazione dall’Europa. Per prestazioni e cammino insieme al Milan anche il Napoli, senza alti e bassi, potrà giocarsela”.