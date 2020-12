L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Mertens e alla partita di giovedì con il Real Sociedad. Infatti, come riportato dal giornale, il belga con uno scontro, contro il Real Sociedad, aveva avuto un problema alla spalla non di poco conto. Infatti se n’era uscita la spalla e Raffaele Canonico, responsabile medico della società, con una manovra ha dovuto sistemarla. Non è la prima volta, come riportato da Il Mattino, per il belga, però ha continuato regolarmente la partita.