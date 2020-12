Il Mattino – Il nuovo arcivescovo Battaglia sostituisce il cardinale Sepe

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Papa Francesco ha nominato monsignor Domenico Battaglia nuovo arcivescovo di Napoli, in sostituzione del cardinale Crescenzio Sepe, già in ‘prorogatio‘ da due anni. Il Pontefice ha accettato la rinuncia dell’oramai arcivescovo per limiti di età. Sepe, amico di De Laurentiis, non ha perso occasione negli ultimi anni di andare allo stadio ad assistere alle partite del Napoli. Recentemente era stato a Castel di Sangro per trascorrere qualche ora con la squadra azzurra, come aveva fatto gli scorsi anni a Dimaro.