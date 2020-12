Il Mattino – Hysaj e Rrhamani saranno convocati per la partita di domani

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla questione Covid in casa Napoli. Infatti, come riportato dal giornale, gli azzurri potranno contare su Hysaj e Rrhamani per la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. L’albanese e il kosovaro erano risultati positivi all’ultimo tampone Covid eseguito dalla Uefa mentre nel tampone di ieri dell’ASL sono risultati negativi. Secondo il giornale erano delle tracce del virus ed ora sono completamente negativi e Gattuso potrà convocarli per la partita di domani contro la Sampdoria.