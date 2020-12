L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Gattuso e alla sua miastenia oculare. Infatti l’allenatore non ha potuto fare la conferenza post-partita, contro la Real Sociedad, per un problema agli occhi, che lo perseguita da quando era giocatore. Come riportato dal giornale, Gattuso, è ormai abituato alla miastenia oculare. Infatti, come riportato da il Mattino, la miastenia sembra tornare con cadenza periodica ogni 10 mesi e se ne va molto lentamente.