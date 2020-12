Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

Su Paolo Rossi “Era un campione, sono cresciuto con i suoi gol. Ha regalato la gioia della vittoria di un mondiale a tutti gli italiani”.

Su Petagna “Penso che sia un attaccante piuttosto altruista. Spesso quando si trova una posizione defilata cerca l’appoggio per i compagni invece di mettersi in proprio, cosa che gli abbiamo visto fare anche lontano da Napoli. Devo ammettere che all’inizio ero molto scettico su di lui, non pensavo fosse all’altezza di una piazza come quella partenopea. Ma invece è uno che dà sempre il massimo e non spende mai una parola di troppo”.

Su Quagliarella “Sarà una sfida parecchio sentita per lui quella di domani tra Napoli e Sampdoria. Fabio giocherà nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, suo idolo in quanto napoletano”.