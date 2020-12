Gazzetta dello Sport – Zielinski uomo chiave per Gattuso

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli. Infatti, il quotidiano, dedica ampio spazio al giocatore più in forma degli azzurri, Zielinski, che potrebbe essere l’uomo chiave per Gattuso: “La chiave di questo ha soprattutto un nome: il recupero di Piotr Zielinski, fuori tutto ottobre causa Covid. Il polacco ha mostrato di poter giocare sotto punta e ovviamente anche mezzala, che è il suo ruolo naturale. Questo consente al Napoli di poter cambiare in corsa il sistema di gioco, senza neanche bisogno per Gattuso di dover ricorrere a sostituzioni”.