L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e ai rapporti con Milik. Infatti, secondo il giornale, Milik a gennaio deve per forza trovarsi una sistemazione se vuole giocare l’europeo quest’estate. Per adesso però, come riportato dal giornale, non è arrivata nessuna offerta agli azzurri, tranne un interessamento da parte dell’Atletico Madrid.