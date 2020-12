In esclusiva per il Corriere dello Sport ha rilasciato un’intervista Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca, in cui ha commentato anche la situazione di Arkadiusz Milik. Milik è di fatto ancora sotto contratto con il Napoli, ma è fuori rosa dopo aver rifiutato il rinnovo con gli azzurri. Le parole del presidente polacco:

“No comment. Ha un contratto col Napoli ed è strano che non giochi. Ma non sono affari miei, non mi impiccio”.