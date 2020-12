Accuse moglie Paolo Rossi, Ferlaino si difende: “Raccontate menzogne, vi spiego cosa successe…”

Botta e risposta tra l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che ha puntato il dito contro la squadra ‘poco competitiva’ che il patron azzurro non volle rinforzare. Oggi l’ex numero uno del Napoli ha voluto fare chiarezza e ha risposto alla moglie del campione italiano attraverso le colonne de La Repubblica:

“E’ stata raccontata una grossa menzogna, io comprai Paolo Rossi senza parlare con lui, poi dai giornali appresi che aveva rifiutato. Diffusa la notizia, la Juve si attivò subito per riprendersi il ragazzo, evidentemente qualcuno lo convinse a rifiutare… Avevo pagato Rossi una cifra assurda per l’epoca, non capisco come si possa dire che il Napoli non poteva permettersi una squadra di livello”.