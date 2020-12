Zico: “Paolo Rossi era un amico, nel ’82 fu fanstastico contro il nostro Brasile”

Arthur Antunes Coimbra, meglio conosciuto come Zico, ha voluto ricordare le grandi giocate di Paolo Rossi, scomparso all’età di 64 anni ieri. Le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, arrivano dal Giappone dove è direttore tecnico dei Kashima Antlers:

“Un amico, abbiamo condiviso anche le vacanze, i nostri figli hanno giocato insieme. Sul campo un grande campione, conosciuto ovunque. La notizia della sua morte ha addolorato tutti, in Brasile, Giappone, in ogni angolo del mondo. Quel giorno, con l’Italia nel 1982, fu straordinario. Ma non è quella la partita in cui l’ho visto al massimo del suo potenziale”