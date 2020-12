Verso Napoli-Sampdoria, le ultime in casa azzurra

Archiviata la pratica qualificazione ai sedicesimi di Europa League, Gattuso guarda al campionato. Domenica ci sarà la Sampdoria, una gara da non sottovalutare in cui il Napoli dovrà imporsi fin dal primo minuto. Di seguito ecco le ultime di formazione di Sky Sport:

“Contro la Real Sociedad, Gennaro Gattuso ha scelto di schierare un bel po’ di gente che ritroveremo domenica pomeriggio in campo. Occhio quindi al (futuro) turnover del tecnico azzurro. Contro la Samp nulla dovrebbe cambiare in difesa visto che al momento non ci sono nemmeno Hysaj e Rrahmani tornati positivi. Potrebbe forse avere qualche speranza Maksimovic. In mediana Demme e Fabian Ruiz si giocano una maglia mentre, rispetto a Crotone, tornerà Mertens. Alle sue spalle scalpita anche Politano che è in ballottaggio con Lozano”.