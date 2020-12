Squadra dell’anno FIFA; c’è Koulibaly nei 55 candidati.

Nei 55 candidati della squadra dell’anno FIFA per il FIFPROXI 2020, la squadra dell’anno solare è presente anche il nostro Kalidou Koulibaly. Bel riconoscimento per il difensore Senegalese che nonostante una stagione condizionata da qualche infortunio ed una forma fisica non sempre al top è riuscito a rientrare in questa lista. Nei 55 è presente anche Gianluigi Donnarumma, unico italiano in lista.

Ecco la lista completa di portieri e difensori:

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italia)

Moraes Ederson (Manchester City, Brasile)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, Francia)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica)

Manuel Neuer (FC Bayern Monaco, Germania)

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenia)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, ​​Germania)

Difensori

David Alaba (FC Bayern Monaco, Austria)

Jordi Alba (FC Barcelona, ​​Spagna)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Belgio)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, Inghilterra)

Dani Alves (San Paolo, Brasile)

Jerome Boateng (FC Bayern Monaco, Germania)

Alphonso Davies (FC Bayern Monaco, Canada)

Virgil van Dijk (Liverpool FC, Paesi Bassi)

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Senegal)

Matthijs de Ligt (Juventus FC, Paesi Bassi)

Marcelo (Real Madrid, Brasile)

Sergio Ramos (Real Madrid, Spagna)

Andrew Robertson (Liverpool FC, Scozia)

Thiago Silva (Chelsea, Brasile)

Raphael Varane (Real Madrid, Francia)