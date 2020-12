Spiragli tattici Vol. 37 – Il fine giustifica i mezzi?

Note positive

Tre giocatori che sono stati fondamentali per il lavoro che erano chiamati a fare e per, fortunatamente, come lo hanno svolto sono stati Piotr Zielinski, Dries Mertens e Hirving Lozano.

Il polacco ha trovato casa nel ruolo di “sottopunta” o “trequartista di collegamento” tra il centrocampo e l’attacco. A dir la verità, la sua partita non è stata strabiliante ma la rete, nata da una giocata individuale di un ragazzo che si può definire fenomenale sotto il punto di vista balistico, ha permesso al Napoli di stare più tranquillo per gran parte del match. Inoltre, ha occupato maggiormente una zona più laterale del campo lasciando spazio, al centro, a Mertens.

Il belga ha fatto un lavoro molto importante, ormai si sta abituando a co-esistere con giocatori come Osimhen e Lozano che attaccano la profondità: e chi meglio di uno con la sua intelligenza e il suo campo visivo può servirli? Il suo raggio di azione è stato lontano dalla porta per fare da appoggio durante la fase di costruzione ma non per scaricare all’indietro nuovamente ma per cercare di verticalizzare subito, con pochi tocchi (è infatti secondo per “passaggi chiave” con 2, dietro solo a Portu a quota 4).

L’esterno messicano, invece, sta riuscendo sempre di più a conciliare fase difensiva e fase offensiva, stringendo con i tempi giusti, aggredendo quando c’è bisogno e attaccando lo spazio quando gli avversari lo permettono. Perché, anche se gli spagnoli sono organizzati così bene in campo, la loro proiezione prettamente offensiva li porta a subire qualche imbucata che li avrebbe potuti far terminare la gara in 10 (e invece sono stati graziati dall’arbitro, o dal regolamento UEFA che non prevede il VAR durante la fase a gironi dell’Europa League).

Le heat-map dei tre calciatori appena analizzati: Zielinski ha occupato la parte sinistra del campo, ricevendo palloni poi trasformati in azioni offensive, Lozano è stato onnipresente a destra e Mertens ha operato molto lontano dalla porta avversaria per beneficiare degli spazi da lui stesso creati venendo incontro e attaccati da Lozano.