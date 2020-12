Sampdoria, situazione infortuni, chi recupera e chi è indisponibile per la gara con il Napoli

Domenica alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Sampdoria. La situazione infortuni per i blucerchiati non è delle migliori, c’è infatti emergenza in attacco con Keita Balde che non riuscirà a recuperare per domenica vista una lesione al bicipite femorale destro rimediata nelle scorse settimane. Lo stesso vale anche per Bereszynski, l’esterno blucerchiato ha rimediato nell’ultima partita casalinga con il Milan una lesione muscolare alla gamba destra e non ci sarà al Maradona. Cercherà di recuperare invece l’ex Gabbiadini che contro i rossoneri ha accusato un risentimento muscolare; la sua presenza tra i convocati è in dubbio ma farà di tutto per esserci.