Probabili formazioni Napoli Sampdoria: 4-2-3-1 per Gattuso, 4-4-2 per Ranieri

Domenica alle ore 15 si giocherà Napoli Sampdoria valida per l’undicesima giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona ed appena un giorno dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League centrata grazie al pareggio con la Real Sociedad, Gattuso sta facendo delle riflessioni per far in modo di schierare la miglior formazione possibile per battere la Samp. Il Mister Partenopeo ha pronti quattro cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato contro la squadra spagnola.

Ranieri che ha avuto l’intera settimana per preparare la partita ha le idee più chiare e ha pronta la formazione Anti-Napoli.

Qui le probabili formazioni

Napoli: (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manolas; koulibaly; Mario Rui; Demme; Fabian; Lozano; Mertens; Insigne; Petagna

Sampdoria: (4-4-2) Audero; Yoshida; Ferrari; Colley; Augello; Candreva; Thorsby; Ekdal; Askildsen; Ramirez; Quagliarella.