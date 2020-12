Paolo Rossi, la moglie: “Non ha mai rifiutato Napoli, vi svelo il motivo per cui non andò. Adorava i napoletani e aveva un rimpianto”

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Il rifiuto al Napoli? Mi ha sempre spiegato che non ha mai rifiutato Napoli. Chiese a Ferlaino di fare una squadra vincente, Ferlaino disse che non avrebbe fatto una squadra vincente ed allora rifiutò. Paolo rifiutò Napoli per questa scelta di Ferlaino di non fare questa squadra per vincere. Ma, Paolo adorava Napoli ed il popolo napoletano: gli è sempre dispiaciuto non vestire la maglia azzurra. Quando è morto Maradona ha iniziato a piangere singhiozzando”.