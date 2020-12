Napoli-Samp: la 54esima a Napoli, la prima al Maradona; l’ultima sconfitta ventidue anni fa..

Napoli e Sampdoria si sfideranno per la 107esima volta nella propria storia. Sarà la 54 esima che avverrà a Napoli, la prima da quando lo stadio è intitolato a Diego Armando Maradona.

Nei cinquantatrè precedenti tra le mura di casa, gli azzurri hanno vinto 25 volte, pareggiato 19 e perso solo in 9 occasioni contro i blucerchiati.

L’ultima di queste nove risale addirittura a ventidue anni fa. Ecco i precedenti pubblicati dalla S.S.C. Napoli:

Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Sampdoria in Serie A:

14 settembre 2019: Napoli – Sampdoria 2-0

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Sampdoria in Serie A:

30 agosto 2015: Napoli – Sampdoria 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Sampdoria in Serie A:

19 aprile 1998: Napoli – Sampdoria 0-2