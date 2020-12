Bereszynski out contro il Napoli. Ranieri valuta l’alternativa

BERESZYNSKI OUT – Contro il Napoli, cambio forzato nella difesa di Ranieri. A destra Bereszynski non ci sarà causa infortunio. Al suo posto ci dovrebbe essere Ferrari. Yoshida pare in netto vantaggio su Colley per affiancare Tonelli ma attenzione perchè quest’ultimo è in forte dubbio al pari di Gabbiadini. Senza l’azzurro sarà coppia forzata Colley-Yoshida. In mediana torna Ekdal con Jankto favorito a sinistra. Dietro a Fabio Quagliarella pronto a tornare titolare Ramirez. A riferire le ultime in casa blucerchiata è la redazione di Sky Sport.