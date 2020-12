Lozano chiese a Gattuso un’altra possibilità. Il retroscena

Hirving Lozano venne spesso etichettato come “flop” durante la scorsa stagione, con Ancelotti prima che l’ha spesso schierato al fianco del centravanti, e con Gattuso dopo che lo ha riportato nel suo ruolo naturale. Dal post-lockdown in poi, il messicano ha avuto maggiori chance ed ha dimostrato parte del suo valore, per confermare tutto durante questa stagione, nella quale sembra il vero grande colpo di mercato dei partenopei.

Al termine della stagione, Lozano disse a Gattuso: “Mister, voglio avere un’altra chance. Non ho intenzione andare via. Sono convinto di poter fare meglio di così”. Il tecnico, dopo aver sentito queste parole, si convinse a non lasciar partire il calciatore ex PSV, avendo visto un calciatore più motivato e intenzionato a far bene. Poteva partire in estate, è stato trattenuto, e ora, finalmente, la società sta vedendo ripagato il notevole sforzo economico compiuto per portarlo all’ombra del Vesuvio.