Floro Flore sicuro: “Petagna segnerà di più, Napoli vince ovunque”

Nato a Napoli nel 1983, Antonio Floro Flores ha calcato i campi di Serie A per circa 18 anni, salvo poi diventare allenatore. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il ruolo ideale per Zielinski, secondo me, è quello di trequartisti: ha tecnica, dribbling, tiro e molta intelligenza tattica. Gattuso ha mille disposizioni possibili, è una squadra ben strutturata, stanno vincendo su tutti i campi”.

“Mertens non sta facendo rimpiangere Osimhen, si sta alterndando con Petagna visti gli impegni ogni tre quattro giorni e stanno dando il meglio di loro. Andrea sta facendo un pò di fatica in più, ma la sua media realizzativa degli ultimi anni parla per sè”.