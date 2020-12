Europa League. Napoli qualificato, ripercorriamo il girone

Ieri è stata l’ultima giornata di gironi di Europa League che ha visto gli azzurri qualificarsi per i sedicesimi. Anche se il Napoli si è qualificato primo, non è stato tutto rose e fiori come sembra. Ripercorriamo il girone del Napoli.

La squadra di Gattuso viene sorteggiata nel girone F, composto da AZ, Real Sociedad, Rijeka e ovviamente Napoli. Girone non facile, composto da squadre di tutto rispetto.

La prima giornata gli azzurri affrontano gli olandesi. Un inizio da dimenticare: sconfitta per 1-0 con una prestazione alquanto deludente.

Solo un passo falso della squadra partenopea che si riscatta con 3 vittorie di fila in EL. Vince, prima l’impegno con il Real Sociedad e poi il doppio impegno con il Rijeka. Contro i baschi, gli azzurri, vincono per 1-0, mentre contro il Rijeka, la prima partita per 2-1 e l’altra per 2-0.

Il Napoli chiamato a chiudere i conti con una giornata d’anticipo, fallisce il match point pareggiando per 1-1 contro l’AZ. Di conseguenza rimanda la qualificazione all’ultima giornata.

Riesce, nonostante una prestazione non ad altissimi livelli, con un pareggio, contro gli spagnoli, a ottenere la qualificazione da primi in classifica, grazie anche a una vittoria del Rijeka contro l’AZ.

La squadra partenopea, classificandosi prima, sarà sorteggiata come testa di serie e, tra le squadre più ostiche sulla carta, potrà pescare: Salisburgo e Dinamo Kiev, che scendono dalla Champions League, e Lille, classificatasi seconda nel girone H.