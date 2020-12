Diego jr: “Se qualcuno ha sbagliato deve pagare. Andremo a processo”

La morte di Maradona è oggetto dell’inchiesta aperta dalla Procura di San Isidro. Si cerca di sapere di più sul decesso dell’ex Pibe de Oro prendendo in esame le varie circostanze. Omicidio colposo e abbandono di persona sono le ipotesi di reato prefigurate al momento, ma trattandosi di indagini preliminari, col seguito dell’inchiesta il tutto si potrebbe tramutare in altri reati.

Un punto in particolare è quello delle dimissioni dalla clinica nella quale era stato operato alla testa, per poi prendere in considerazione l’allestimento della camera dove ha trascorso gli ultimi giorni di vita. Ora è Diego jr a far sentire la sua voce ai microfoni di Sky.

“Ho seguito poco gli ultimi giorni di vita di mio padre perché ero attaccato a una maschera per respirare. C’è un’indagine in corso e se qualcuno ha responsabilità per la morte di papà deve pagare. La nostra famiglia si costituirà come parte lesa, andremo a processo.”

Un caso che farà ancora parlare di sé a lungo.