Chiariello: “Napoli deve dire grazie all’Az, assurdo esonerare il tecnico olandese una settimana fa. Azzurri unici a vincere contro Rijeka”

Umberto Chiariello ha parlato della qualificazione del Napoli a Canale 21:

“Il demerito è tutto dell’AZ, tutto il mondo è paese ed anche in Olanda è di casa Zamparini: hanno cacciato un allenatore che stava facendo benissimo fino a quel momento solo per aver avuto contatti con altri club. Questa mossa ha portato a rompere il giocattolo Az in campionato e poi col Rijeka in Europa.

Il Napoli ha rischiato di finire 2 nel girone, se l’Az non si suicidava contro il Rijeka, visti i scontri diretti a favore degli olandesi. Il Napoli dal canto suo, è l’unica che ha vinto contro il Rijeka andata e ritorno”.