Analizziamo il Sorteggio: il Napoli con il primo posto scampa due pericoli dalla Champions

Grazie al pareggio di ieri contro la Real Sociedad il Napoli accede all’urna delle teste di serie e scampa i due pericoli più grandi provenienti dalla Champions, Ajax e Manchester United che accederanno alla stessa urna degli azzurri. Delle non teste di serie le squadre più attrezzate sembrano essere Benfica, Granada e Lille. Oltre queste tre squadre, le altre non teste di serie sembrano essere alla portata del Napoli che però non dovrà fare l’errore di sottovalutare gli avversari perchè la storia ci insegna che l’Europa League nasconde sempre insidie.