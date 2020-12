Altri due club italiani su Llorente. Ecco chi

La Sampdoria, prossima avversaria del Napoli in Serie A, punta a Fernando Llorente come rinforzo per gennaio, voluto fortemente dall’allenatore dei blucerchiati Claudio Ranieri.

Ma la trattativa è parecchio complicata. Perché tra le intenzioni dell’attaccante basco c’è quella del ritorno in Spagna. Il forcing dei blucerchiati, tuttavia, è molto intenso. De Laurentiis, pur di scrollarsi il lauto ingaggio dell’ex Juventus, sarebbe disposto a lasciarlo partire a 0. Altrove, difficilmente troverebbe grosso spazio, per cui la pista Samp potrebbbe essere una buona opzione. Anche il Benevento di Pippo Inzaghi sembra intenzionato a provarci, ma il presidente del club genovese Ferrero appare più che speranzoso. L’offerta è stata fatta, manca soltanto il sì della punta e andrà in porto.