Sky – Zielinski: “Oggi non era facile ma abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”

“Questo il primo gol al Maradona sono contento, ma lo siamo di più per l’obiettivo raggiunto. Il nostro pallino dal principio era passare il girone, da primi in classifica, oggi sapevamo che non era facile; abbiamo sofferto e ce l’abbiamo fatta. Sono passate le migliori di questo girone. Il pareggio non penso abbia fatto arrabbiare Gattuso, la cosa importante era passare il turno e approdare ai sedicesimi e lo abbiamo fatto. Il gol l’ho dedicato a mia moglie che è incinta, il prossimo anno avrò un altro figlio. Quest’anno spero di fare 10 gol in stagione.“

Così a Sky Sport Piotr Zielinski ha commentato la vittoria nel girone e il pareggio contro la Real Sociedad per 1-1.