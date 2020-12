Sky, Marchetti: “Llorente più facile da piazzare di Milik! Il punto su Hysaj e Maksimovic”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul mercato invernale del Napoli. Queste le sue parole: “Al momento, può sembrare paradossale, ma Llorente è più facile da piazzare rispetto a Milik. Il mercato degli attaccanti è molto strano, soprattutto a gennaio perchè è determinato soprattutto dagli infortuni. Il polacco potrebbe finire in uno scambio magari con il Torino o proprio con l’Inter.

Maksimovic e Hysaj? Hanno il contratto in scadenza a breve e il mercato di gennaio sarà cruciale per decidere il loro futuro. De Laurentiis vorrebbe trattenere i due ragazzi ma i calciatori non sembrano dello stesso avviso. Bisognerà aspettare ancora un po’ per saperne di più“.