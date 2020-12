Matteo Politano, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, come primi del girone, ottenuta dal Napoli in seguito al pareggio contro la Real Sociedad.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

”Primo posto del girone: obiettivo raggiunto. Ora torniamo con la testa sul campionato”.