Napoli ai sedicesimi: ecco quando ci sarà il sorteggio

Il Napoli ha strappato il pass per i sedicesimi, in una serata difficile. Sofferenza ma con intelligenza e mentalità questo quello che ha permesso agli azzurri di poter finire sull’1-1 la partita contro a Real Sociedad, graziati soprattutto da un risultato favorevole del Rijeka sull’Az, nonostante la mole di azioni create dai baschi. Lunedì da Nion il sorteggi per la fase ad eliminazione diretta che si terrà dalle 13.

Queste le squadre che potrebbe incontrare il Napoli:

Young Boys-Molde- Slavia Praga- Benfica- Granada- Dinamo Kiev- Salisburgo-Olympiakos-Krasnodar- Braga-Lille- Maccabi Tel Aviv- Antwerp- Wac- Stella Rossa