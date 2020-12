Roberto Insigne, fratello del 24 partenopeo, parla alla ‘Gazzetta dello Sport’ della squadra del suo cuore:

“Del Piero idolo di Lorenzo? Anche di me, ha ispirato entrambi sin da piccoli”.

“Un sogno? Scudetto al Napoli e salvezza al Benevento. La più possibile? Credo più la prima”.

“Il tatuaggio di Maradona? Lo so bene, Lorenzo mi ha chiamato mentre lo stava facendo, era dal mio tatuatore. Non ci sono parole per descriverlo”.