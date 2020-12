FOCUS – Napoli-Real Sociedad: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nella splendida cornice partenopea andrà in scena la delicatissima sfida fra Napoli e Real Sociedad alle ore 18,55. Come da tradizione nelle migliori prime teatrali, l’esordio ha un valore speciale e per gli azzurri lo sarà davvero. Di fatto Gattuso e i suoi si giocano il primo obiettivo della stagione: la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri per confermare la testa della classifica e strappare il pass per il turno successivo, la Real Sociedad per scavalcare il Napoli e passare da primi nel girone.

Gli azzurri hanno tre possibilità per passare il turno:

🔵 VINCE CONTRO LA REAL SOCIEDAD (QUALIFICATA PRIMA)

🔵 PAREGGIA CONTRO LA REAL SOCIEDAD (DA PRIMA SE L’AZ ALKMAAR PERDE O PAREGGIA. DA SECONDA SE L’AZ ALKMAAR VINCE)

🔵PERDE CONTRO LA REAL SOCIEDAD MA L’AZ ALKMAAR NON VINCE CONTRO IL RIJEKA (QUALIFICATA SECONDA)

Dove vedere la partita:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e TV8. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1) probabile formazione: Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak.