Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, è sembrato decisamente convinto in conferenza stampa. Nonostante le diverse assenze e la gara dell’andata non proprio felice.

Come analizzato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, leggiamo insieme le parole del coach spagnolo: “Sappiamo che sono assenze importanti, ci danno gol e assist, ci mancheranno, ma ci giochiamo molto, dobbiamo vincere per passare e daremo tutto sul campo per i tre punti”.

La Real Sociedad deve tentare il tutto per tutto a Napoli per provare a vincere: “Non vedo l’ ora di giocare, di godermi la partita e di vincerla. Io e i giocatori siamo convinti, fiduciosi, concentrati, sappiamo che c’è di fronte una super squadra, una squadra Champions, ma noi abbiamo creato più di chiunque altro in Europa League e se vinciamo saremo i primi del gruppo”

“Sfidiamo una squadra dal potenziale terribile”, conclude lo spagnolo.