Il Governo Conte, in questi giorni, è al lavoro per permettere a tutte le Regioni di diventare gialle prima dell’entrata in vigore effettiva del nuovo DPCM natalizio con tutte le misure annunciate la scorsa settimana da Giuseppe Conte.

Il premier, però, in queste ore potrebbe apportare delle modifiche; infatti, da diversi giorni sia le Regioni sia l’opposizione pressano l’esecutivo soprattutto per eliminare la norma che prevede il divieto di spostamento da Comuni il 25, il 26 e il 1° gennaio.

Un ripensamento non vuol dire un sicuro cambiamento delle norme del DPCM e a meno di clamorosi risvolti, il divieto di spostamenti tra Comuni resterà; sembra più probabile un allargamento dei cosiddetti “motivi di necessità”, soprattutto per permettere alle persone anziane di poter stare con i propri familiari.