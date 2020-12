Real Sociedad, l’allenatore Alguacil: “Volevamo vincere per essere primi nel girone, ma sono soddisfatto dei miei ragazzi”

Qualificazione ai sedicesimi non semplice per la Real Sociedad, che trova la rete del pareggio allo stadio “Diego Armando Maradona” proprio nei minuti finali del secondo tempo. Il mister degli spagnoli, Imanol Alguacil, ha commentato in conferenza stampa il match.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Siamo felici di aver passato il turno e, credo, che sia un passaggio meritato. La dedica va sicuramente ai nostri tifosi, che avremmo voluto che fossero qui con noi. Noi avremmo voluto vincere e passare il girone da primi, ma così non è stato. Però posso solo fare i complimenti ai miei calciatori per quello che hanno espresso sul terreno di gioco. Siamo felici di aver omaggiato la memoria di Maradona. La rete di Josè è stata fondamentale per tutti noi ed anche per il giocatore stesso. Ho una rosa buonissima su cui poter lavorare, sono molto orgoglioso dei miei ragazzi”.