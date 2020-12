Real Sociedad, il presidente: “Veniamo a Napoli per vincere!”

Il presidente della Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha parlato ai microfoni di Mundo Deportivo alla viglia della gara decisiva contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Veniamo a Napoli per vincere, le assenze non devono essere un rimpianto perché può succedere a tutti. Sapevamo della difficoltà del girone, siamo arrivati alla fine con la possibilità per tre squadre di qualificarsi. Non sarebbe un fallimento per noi l’eliminazione, veniamo qui per vincere e allo stesso modo se dovessimo vincere comunque non avremmo vinto i Mondiali”.