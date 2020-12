Psg-Basaksehir, l’arbitro Coltescu: “Chi mi conosce sa che non sono razzista”

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – “Sto solo cercando di stare calmo. Non leggerò nessun sito in questi giorni. Chi mi conosce sa che non sono razzista”: parole di Sebastian Coltescu, l’arbitro romeno che ieri sera, nelle vesti di quarto uomo, è finito nella bufera per un epiteto giudicato razzista verso un giocatore durante Champions Psg-Basaksehir. Coltescu non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo la gara, ma secondo quanto riferisce il sito romeno Prosport, l’arbitro avrebbe confidato ai suoi familiari l’amarezza del momento e rivendicato che “chi mi conosce sa che non sono razzista”. (ANSA).