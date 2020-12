Secondo quanto riferito da Sky, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, potrà tornare in campo solo il 20 dicembre, proprio quando gli azzurri affronteranno la Lazio.

Pertanto, stando a queste indiscrezioni, il nigeriano salterebbe non solo le sfide contro la Real Sociedad e la Sampdoria, ma non sarebbe a disposizione neanche per il big match di mercoledì 16 dicembre contro l’Inter. Si attendono aggiornamenti.