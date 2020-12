Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal:



“Passare il turno domani è determinante, significherebbe dare continuità ai risultati”.

Chi schierare a centrocampo? “Demme e Bakayoko per l’equilibrio credo che sia la migliore coppia a centrocampo, ma non ci si può dimenticare della qualità di Fabian Ruiz. In conclusione, io schiererei Fabian, Bakayoko e Zielinski”.

Sull’ultima giornata di campionato: “Da Crotone sono arrivati segnali molto importanti, non dimentichiamoci che la Juventus su quel campo ha pareggiato”.

Sui murales: “Vorrei ringraziare i tantissimi tifosi che mi stanno mandando dei messaggi di stima e sono sorpresi per la mia assenza sui murales della fermata dedicata a Maradona. Vedere rappresentati certi giocatori e non Paolo Cannavaro, me, Renica e Ferlaino è vergognoso. Va bene comunque, io amo i napoletani anche per gli attestati di stima che mi fanno in momenti come questo. Vorrei capire chi ha fatto quei murales e stringergli la mano, perché ha avuto coraggio”.