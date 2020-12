Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo stato argentino sta varando l’idea di emettere una moneta dedicata proprio a Maradona.

Di seguito vi riportiamo quanto emerge:

“A Napoli gli hanno intitolato lo stadio ed una stazione della Cumana. Anche in Argentina, stanno pensando ad un modo per onorare la memoria di Diego. In particolare, dovrebbe comparire la sua espressione sulle monete da mille pesos, la proposta verrà discussa a inizio 2021”.