Antonio Carannante, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Nutro grande stima per Gattuso. Il Napoli ha due facce. Fino ad ora credo che non abbia equilibrio ma quando sta bene c’è. Koulibaly è un vero campione, ma a volte sembra un pollo. Ci vuole la maturità per capire quali siano i momenti giusti per attaccare, difendere. Facciamo però stare tranquilli anche i giocatori e l’allenatore”.