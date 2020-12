Ajax-Atalanta: 0-0 alla fine dei primi 45 minuti

L’Atalanta attende mentre l’Ajax non trova grandi spazi. Al ventesimo arriva una opportunità per i bergamaschi, Pessina allarga per Gomez che avanza sulla trequarti, pescando poi Zapata in mezzo all’area. Il colombiano preferisce toccarla di prima per l’accorrente De Roon rispetto a cercare lo spunto personale, l’olandese però è lontano con il corpo dal pallone, con il tiro che si allarga inevitabilmente.

Gli uomini di Ten Hag che provano ad assediare i bergamaschi, pur senza trovare mai la conclusione verso la porta. La pima frazione termina dunque 0-0, ma l’unico sussulto è al 45′: Antony viaggia sulla sinistra e centra per Brobbey che, di testa, non impensierisce Gollini.