Il giornalista di Sportitalia inviato a Castel Volturno, Manuel Parlato, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

“Osimhen fuori per almeno altre due settimane, si spera che torni per la Lazio (20 dicembre). Il Napoli vuole vincere contro la Real Sociedad per assicurarsi il primo posto nel girone”.