Il difensore della Juve, Leonardo Bonucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita contro il Barcellona:

“Volevamo tutti questa Juve. Abbiamo giocato in maniera maniacale e siamo cresciuti molto. Non dobbiamo perdere la convinzione, queste partite servono per darci l’autostima. Se continuiamo a giocare con i ritmi di stasera possiamo vincere tutte le partite”